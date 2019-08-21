Осуждённого за стомиллионное мошенничество полковника Тимченко отпустили из колонии. В Нижнем Тагиле он сидел полгода от пяти лет приговора

Бывший начальник отдела «Запад» управления собственной безопасности МВД Юрий Тимченко, вероятно, вернулся в Петербург из Свердловской области. Его отпустили из колонии за примерное поведение.

О том, что Тимченко отправлен на свободу, сообщили местные СМИ 20 августа. Судя по картотеке суда, вопрос о его освобождении был решён ещё 21 июня, в силу решение вступило 2 июля. Назначенный ему пятилетний срок он отбывал в колонии в Нижнем Тагиле, зачли Тимченко и проведённые с момента задержания годы в изоляторе. Виновным его признали в конце декабря прошлого года, таким образом в колонии он провёл около шести месяцев.

Как ранее писала fontanka.ru/2018/12/18/116/ «Фонтанка», Тимченко обвиняли во взятке в 4 млн и покушении на мошенничество со 100 млн. Во втором случае деньги полковник просил у компании «Деловые линии» за решение вопроса с налоговой задолженностью. Первый эпизод осуждённому удалось переквалифицировать со взятки на то же мошенничество – он убедил суд, что на деле помочь просителям ничем не мог.