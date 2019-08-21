Президент Финляндии приветствовал Владимира Путина на русском

Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки решил поприветствовать своего высокопоставленного гостя на русском языке. "Добро пожаловать, господин президент. Я рад новой встрече", – сказал он. Слова Ниинистё и видеозапись разместило РИА Новости.

"Добро пожаловать". Президент Финляндии на чистом русском поприветствовал Путина pic.twitter.com/X5gRQrVDGt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 августа 2019 г.

Напомним, ещё неделю назад "Фонтанка" сообщала о том, что президент Финляндии публично признался в том, что с "нетерпением" ждёт встречи с российским лидером. А также о том, что в Хельсинки в день визита российского президента предприняты беспрецедентные меры безопасности.

В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в Совете Европы. Кроме того, лидеры говорили о реализации "Северного потока – 2" и испытаниях Вашингтоном ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.