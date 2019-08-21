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Власть
21.08.2019 21:41
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Трамп назвал «мерзким» отказ правительства самой большой страны Европы продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп назвал «мерзким» отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен продавать Соединенным Штатам Гренландию, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел, когда президент выходил из здания Белого Дома. Подойдя к журналистам, Трамп заявил, что комментарий Фридриксен относительно его идеи купить Гренландию был «мерзким» и посоветовал «не разговаривать с Соединенными Штатами подобным образом».

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Как ранее сообщала датская телерадиокомпания DR, Метте Фредриксен назвала идею покупки острова США «абсурдной», выразив надежду, что Трамп не обдумывает это всерьез. После этого американский лидер заявил, что переносит запланированную с ней встречу из-за её нежелания обсуждать сделку.

О том, что Трамп заинтересован в покупке Гренландии 16 августа сообщил The Wall Street Journal. Позже сам Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона.

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