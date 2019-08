Трамп назвал «мерзким» отказ правительства самой большой страны Европы продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп назвал «мерзким» отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен продавать Соединенным Штатам Гренландию, сообщает телеканал CBS.

President Trump defends his decision to cancel Denmark visit because the country refused to sell Greenland, and says the Danish prime minister "blew me off" https://t.co/lFxwwGz5b0 pic.twitter.com/BhH220SueR

— CBS News (@CBSNews) 21 августа 2019 г.