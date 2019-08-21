Трамп назвал «мерзким» отказ правительства самой большой страны Европы продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп назвал «мерзким» отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен продавать Соединенным Штатам Гренландию, сообщает телеканал CBS.

President Trump defends his decision to cancel Denmark visit because the country refused to sell Greenland, and says the Danish prime minister "blew me off" https://t.co/lFxwwGz5b0 pic.twitter.com/BhH220SueR — CBS News (@CBSNews) 21 августа 2019 г.

Инцидент произошел, когда президент выходил из здания Белого Дома. Подойдя к журналистам, Трамп заявил, что комментарий Фридриксен относительно его идеи купить Гренландию был «мерзким» и посоветовал «не разговаривать с Соединенными Штатами подобным образом».

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Как ранее сообщала датская телерадиокомпания DR, Метте Фредриксен назвала идею покупки острова США «абсурдной», выразив надежду, что Трамп не обдумывает это всерьез. После этого американский лидер заявил, что переносит запланированную с ней встречу из-за её нежелания обсуждать сделку.

О том, что Трамп заинтересован в покупке Гренландии 16 августа сообщил The Wall Street Journal. Позже сам Трамп подтвердил журналистам желание Вашингтона.