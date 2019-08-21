Избирком снял с выборов пятерых кандидатов от "Единой России" в Купчино. Команду главы муниципалитета Михаила Черепанова отозвала сама партия

Территориальный избирком №23 во Фрунзенском районе на заседании 21 августа снял с выборов пятерых кандидатов от "Единой России" в муниципалитет Купчино. Как стало известно "Фонтанке", регистрации лишились нынешний глава муниципалитета Михаил Черепанов, его заместители Елена Фомина и Юрий Трубицын, а также двое соратников: Антон Лосев и Роман Денисенко. Информацию об этом "Фонтанке" подтвердил председатель избиркома Михаил Левин.

С требованием снять команду Черепанова с выборов в избирком обратилась петербургская "Единая Россия" – накануне партийное отделение приняло решение отозвать кандидатуры главы муниципалитета и четырех его соратников. Формальная причина – незаконная агитация. Глава Купчино, участвуя в выборах, злоупотреблял служебным положением и размещал на сайте муниципалитета поздравления избирателей с праздниками, а в местной газете печатал фотографии кандидатов из своей команды, говорится в решении петербургской "Единой России" (копия есть в распоряжении "Фонтанки"). Теперь на двадцать мест в купчинском совете у "Единой России" осталось пятнадцать кандидатов.

В Купчино за депутатские мандаты борются сразу несколько команд. Среди претендентов есть люди, которых поддерживает, по словам собеседников "Фонтанки", лидер фракции "Единой России" в заксобрании Петербурга Александр Тетердинко. Как и во всем Фрунзенском районе, кандидатов в Купчино выставила Партия роста во главе с ее петербургским лидером Павлом Швецом, которой противостоят кандидаты, пользующиеся поддержкой депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова. Среди пртендентов на мандаты в Купчино много представителей малоизвестных непарламентских партий, которые обычно не проявляют активности: например, Партии за справедливость, Партии социальной защиты и других.

Михаил Черепанов в прошлом возглавлял петербургское отделение "Молодой гвардии "Единой России"". Однако впоследствии он стал конфликтовать со спикером регионального парламента, лидером петербургского отделения партии Вячеславом Макаровым. В результате конфликта он лишился должности руководителя молодежного крыла "Единой России" и места в партийном политсовете.