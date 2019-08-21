Свежие продукты с просроченным договором. В Калининском районе снесли павильон "ВкусВилл"

Комитет по контролю за имуществом снёс магазин продуктовой сети "ВкусВилл" на Кондратьевском проспекте, вблизи дома 75, корпус 1.

Как сообщили 21 августа в ведомстве, 2-этажное строение площадью застройки 200 кв. м занимало городскую землю нелегально.

Договор аренды ранее был заключен с производственным кооперативом «Наири», однако, но прекратил действовать в апреле 2019 года.

Помимо "ВкусВилла" в павильоне размещались салон красоты, зоосалон, а также ателье по пошиву одежды и ремонту обуви. Просьбу добровольно освободить помещение бизнес проигнорировал, поэтому постройку снесли силами ККИ.

Предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.