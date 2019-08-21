Российский танцор ударил свою партнершу на чемпионате мира. Их дисквалифицировали, но на любовь это никак не повлияло

Выступление российской пары на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе завершилось скандалом. Как пишет аргентинское издание Clarin, Кирилла Паршакова дисквалифицировали за то, что после выступления он ударил за кулисами свою партнершу и жену Анну Гудыно.

Выступление этой пары получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они ругались. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение.

Паршаков в Фейсбуке написал, что ситуация возникла из-за напряженного графика, тренировок и нервов. Гудыно подтвердила, что у пары все хорошо, и что они любят друг друга. Известно, что Кирилл Паршаков и Анна Гудыно последние три года не принимали участия в чемпионате мира из-за рождения ребенка. На их счету – победа на чемпионате Европы.