Горсуд Петербурга освободил подругу Анны Семенович. Смягчить приговор за попытку подложить свинью бывшему мужу помогла неподкупность полиции

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор светской даме Анне Тимохиной, осуждённой за дачу взятки должностному лицу. Не коснувшаяся денег рука полицейского позволила сократить срок, а малолетний ребёнок отсрочил наказание.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённый пресс-службе судов города, 21 августа президиум горсуда частично удовлетворил кассацию на приговор Московского райсуда, которым в сентябре 2018 года Тимохина отправилась в колонию на четыре года. Десять тысяч долларов, переданные старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району, перестали быть взяткой. Суд счёл, что подкуп не состоялся, но попытка засчитана.

За неё Тимохина приговорена к трём годам общего режима и штрафу в пятикратном размере от протянутого сотруднику. В рублях это немногим больше 3,1 млн. С переселением в колонию разрешено обождать до 14-летия сына. Это позволит светской львице сохранить свободу до 2025 года.

Как уточнила адвокат осуждённой Татьяна Журавлёва, переквалификации косвенно поспособствовал полицейский, не взявший в руки деньги. Заседание прошло без Тимохиной, она уже отбывает наказание в колонии-поселении в Волосовском районе Ленобласти. По словам Журавлёвой, освободить её должны в ближайшее время.

43-летняя петербурженка Анна Тимохина известна поклонникам певицы Анны Семенович как её соперница по клипу. До суда её довела попытка испортить биографию бывшему мужу – бизнесмену Александру Тимохину, совладельцу «Заубер банка». Полицейским дама пыталась заплатить за незаконное возбуждение в отношении него уголовного дела. Пребывание в следственном изоляторе не помешало ей управлять средствами на банковском счёте в Англии и отсудить у экс-супруга 1 млн фунтов стерлингов.