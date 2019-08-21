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Город
22.08.2019 13:18
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Совсем Новая Голландия. Куда на острове скоро пустят посетителей

Новая Голландия — на пороге больших изменений, которые пока заметны лишь по периметру острова. Согласно инвестиционному договору, в декабре 2019 года подходит срок завершения второго этапа реставрации и приспособления территории. «Фонтанка» узнала, что ждать горожанам.

Совсем Новая Голландия. Куда на острове скоро пустят посетителей

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Новые мосты и пространства для прогулок, вид на площадь Труда и 12-й корпус — ближайшие изменения в жизни модного общественного пространства уже не первый месяц шаг за шагом меняют его облик. Но остается множество вопросов, ответы на которые пока не прозвучали. В самой Новой Голландии информацией делиться не расположены, хотя сроки поджимают: в пресс-службе и самой культурной урбанизации, и в лондонской компании Романа Абрамовича Millhouse обещают в скором времени (правда, неопределенном) разослать официальный пресс-релиз, который снимет все вопросы.

Тем временем даже карты «Яндекса» уже заметили, что через Крюков канал ко входу в Военно-морской музей перекинуты два новых моста (на картах Google, правда, их еще нет). Выглядят они настолько убедительно и основательно, что мало кто может заподозрить их во временном назначении. Однако именно в таком качестве они получили «все предусмотренные нормами согласования, включая заключение по результатам историко-культурной экспертизы». Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по инвестициям. Кроме того, в ведомстве пояснили: новые мосты возведены «для обеспечения безопасности объекта и посетителей, а также функционирования строительной площадки без пересечения транспортных и пешеходных потоков».

Совсем Новая Голландия. Куда на острове скоро пустят посетителей

Действительно: следующий большой этап в жизни Новой Голландии — это ввод корпуса, выходящего на площадь Труда, таким образом открытой для посетителей становится территория вокруг обоих имеющихся мостов. И при таком раскладе без новых мостов подвозить материалы и увозить строительный мусор в более отдаленные части острова, куда и переместятся основные работы, – было бы затруднительно.

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Интересно, что изначально, согласно генплану, разработанному компанией West 8, новые мосты через Крюков канал действительно планировались как постоянные. Но подоспели изменения в законодательство (73-ФЗ, где был зафиксирован запрет нового строительства на территории объектов культурного наследия), сделавшие это невозможным. Источники в 2016 году, когда подводились итоги первого этапа реставрации, намекали «Фонтанке», что ничего более постоянного, чем временное, нет. Впрочем, в текстах актов историко-культурной экспертизы, размещенных на сайте КГИОП, от 2017 и 2018 годов (по одному и другому мостам) сказано, что демонтаж обязателен не позднее 2025 года.

К слову, о 2016-м: реконструировать 1-й мост Круштейна должны были еще тогда. Но в свое время, принимая итоги первого этапа, в городском руководстве сразу решили закрыть глаза на задержку: главным было, что дело многострадального памятника архитектуры сдвинулось с мертвой точки и получило колоссальные финансовые вложения, воплощенные с бережностью и большим художественным вкусом.

Долг возвращают теперь, в эти дни: именно из-за реконструкции 1-го моста Круштейна (ближний мост к площади Труда) сейчас закрыт проезд по набережной Адмиралтейского канала. Мост, названный в честь эстонского революционера, погибшего в Петрограде в 1921 году, и чье тело было выловлено неподалеку от названных в его честь переправ, в этом году отмечает 80-летие. Дожить до него мост, по идее, не мог: он уже давно требовал реконструкции с полной заменой пролетного строения и опор (построен-то был в 1939 году на железобетонных устоях, и предельный срок их службы составлял 72 года). А капремонт, проведенный в 2000 году, восстановил ресурс только самого пролета. Теперь ситуацию исправляют. Работы ведет ЗАО «Пилон» по заказу АО «Балтийская инжиниринговая компания» – генподрядчика реконструкции острова Новая Голландия.

Собственно, через эти два моста (1-й и 2-й мосты Круштейна) и будут входить-выходить посетители острова, по сведениям комитета по инвестициям: общую схему движения на острове менять не планируют.

Но главное, что нынешним этапом работ подразумевается открытие первого из зданий пакгаузов – того, что выходит на площадь Труда. Именно оно сейчас временно увенчано неоновой вывеской You are (on) an island («Ты — (на) остров(е)») — инсталляцией Алиши Эггерт, которая пробудет на этом месте до 31 октября.

В официальных документах корпус получил номер 12а-12, его плановый ввод намечен на декабрь. Как поясняют в комитете по инвестициям, «сейчас его реконструкция находится на завершающем этапе, идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и отделка», по наблюдению корреспондента «Фонтанки», в последние недели спешно доделывается крыша. Запланировано, что на первом этаже разместится еще одно заведение общепита и некие не называемые пока общественные пространства, а вот второй этаж и выше займут офисы, куда посетителей пускать не будут. 

Зато можно будет прогуляться вдоль здания пакгауза «снаружи», то есть по набережной Крюкова канала. К грусти местных бобров, она была взята в гранит (уточкам проще, для них на Адмиралтейском канале построили миниатюрные понтонные спуски). В последние месяцы там активно занимались высадкой растений, укреплением грунта. Ранее в этой части острова были спилены живописные раскидистые деревья, которым было по несколько десятилетий. После того, как главный синоптик Петербурга Александр Колесов обратил на это внимание в соцсетях, в администрации острова сообщили о планах высадить новые, и уже крупные, уточнив, что транспортировки уже ждут «несколько десятков» здоровых деревьев в европейских питомниках. Сроки новых посадок ограничены концом октября (согласно плану реставрации, второй этап включает благоустройство прилегающей территории площадью более 15 000 квадратных метров). 

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Общий срок завершения всех этапов работ — 2025 год, и они ведутся не только на тех объектах, которые нужно сдавать в первую очередь. Так, комплекс противоаварийных мероприятий недавно провели на знаменитой арке Валлен-Деламота: были проведены работы по укреплению, очистке и восстановлению аварийных конструкций, а также консервация. Завершить реставрацию этой части памятника планируется в ходе работ в корпусе 17 (за зданием «Бутылки»).

Общий объем инвестиций в реализацию инвестпроекта превышает 12 миллиардов рублей. В 2010 году тендер выиграла и заключила контракт компания Millhouse, подконтрольная Роману Абрамовичу.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

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