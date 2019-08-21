Житель Череповца устроился сторожем и угнал у работодателя каток. Чтобы покататься по городу

Бдительная череповчанка помогла полиции поймать пьяного водителя и раскрыть угон. Женщине показалось подозрительным, что вечером по двору ездит одинокий каток.

Как сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области, в полицию Череповца позвонила местная жительница и рассказала, что во дворе на улице Чкалова ездит подозрительный мужчина на катке. Женщину насторожило, что техника появилась вечером – при том что нигде поблизости не ведется дорожных работ.

Сотрудники ГИБДД приехали на место и увидели, что катком управляет мужчина с внешними признаками опьянения. На вопросы тот отвечал несвязно, и от него сильно разило алкоголем. Проверив у мужчины документы, полицейские выяснили, что ранее 39-летний череповчанин уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался, за что на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Затем полицейские связались с организацией, которой принадлежит каток. Представитель компании сообщил, что задержанного не знает, а обнаруженный каток в это время должен находиться на базе.

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Оказалось, что технику задержанный угнал. В отделении мужчина признался оперативникам, что устроился в эту организицию недавно – сторожем. Вечером, изрядно выпив, он пошел проверять технику, увидел каток с открытой дверью и ключами в замке зажигания и решил покататься на нем по городу.

По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).