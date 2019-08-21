Путин сообщил о завершении прокладки "Северного потока - 2" по территории Финляндии
После переговоров с финским президентом Саули Ниинистё в Хельсинки 21 августа Владимир Путин поблагодарил Финляндию за то, что та не чинила препятствий при прокладке газопровода "Северный поток – 2".
"Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход в отношении крупного европейского проекта «Северный поток – 2». Сегодня закончены работы по прокладке газопровода на территории Финляндской экономической зоны", – заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Высший административный суд Финляндии отказал польской экологической организации, которая подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.
Справка:
Проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря должен завершиться в конце 2019 года. Из 1200 километров труб, которые соединят Россию и Германию, 374 км будет проведено по территории Финляндии.
Проблемы с Данией грозят «Северному потоку – 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.
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