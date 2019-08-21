Путин заявил о желании восстановить полноформатные отношения с ЕС и пообещал электронные визы гражданам Евросоюза

После переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки 21 августа Владимир Путин заявил, что граждане Евросоюза получат право посещать Петербург и Ленобласть с 1 октября по электронным визам.

Официальный список иностранных граждан, которые смогут воспользоваться такой возможностью, пока не опубликован. Предполагается, что он будет таким же, как для посетителей Калининграда (всего 53 страны).

«В прошлом году 3,5 млн россиян побывали в Финляндии и около миллиона финнов посетили Россию. Количество финнов, посещающих нашу страну, возрастёт, когда с 1 октября Россия введет электронные визы для граждан Евросоюза для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти», – заявил Путин, подчеркнув, что они будут бесплатными.

Ниинистё, со своей стороны, выразил желание поработать над вопросом обмена информацией в этой сфере, на что глава РФ ответил согласием. «Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с ЕС», – заверил Путин.

Ранее МИД РФ заявил, что не собирается ужесточать процесс получения виз для граждан Финляндии.