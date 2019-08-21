«Хватит разглядывать!» Массовое ДТП собрало пробку на Московском шоссе от Купчино до Шушар

Водители и пассажиры томятся в длинной пробке из-за аварии на юге Петербурга. На месте работают сотрудники ГИБДД, число участников аварии уточняется, а водители просят друг друга не глазеть и проезжать быстрее.

О ДТП с участием нескольких машин, в том числе грузовых, вечером 21 августа сообщают очевидцы. На Московском шоссе при въезде в Шушары столкнулись как минимум фура, легковушка и грузовой фургон.

«Водители ТС бегают в панике по проезжей части», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр.

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Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17:55, пострадавших в ней нет. Число участников ДТП уточняется – со слов очевидцев, столкнулись от трех до шести машин.

Из-за ДТП на Московском шоссе собралась пробка. Затор уже тянется почти от Купчино, отмечают автомобилисты в соцсетях.