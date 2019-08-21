После дублированной речи Путина о митингах финский президент объяснил, почему в Хельсинки не протестуют, как в Москве. Все дело в контакте

На встрече президентов России и Финляндии в Хельсинки 21 августа журналисты вновь подняли вопрос о причинах митингов в российской столице. Путин повторил сказанное во Франции, а Ниинистё рассказал, что делать, чтобы подобный сценарий не повторялся.

Владимир Путин объяснил причину столичных акций протеста практически теми же словами, которые произнес два дня назад во Франции, — это не редкость и в Европе бывает хуже, Россия уважает права человека, а чтобы добиться регистрации в кандидаты, можно идти в суды. «На несанкционированные митинги власти в Москве, как и везде в мире, реагируют соответственно. Те, кто нарушают закон, будут привлечены либо к административной, либо к уголовной ответственности в полном соответствии с российским законодательством», – добавил президент.

В свою очередь, его финский коллега Саули Ниинистё порадовался, что ничего подобного в Хельсинки не происходит. «У нас есть контакт между властными структурами и гражданским обществом», – объяснил он.

О том, что Ниинистё хочет обсудить с Путиным вопрос митингов, сообщалось накануне. Финский лидер хотел «прояснить позицию России о тенденциях в мире и в геополитике».