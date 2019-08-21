Рослесхоз: Лесные пожары в 2019 году стоили российскому бюджету 7 млрд рублей

Лесные пожары с начала 2019 года нанесли российскому бюджету экономический ущерб в семь миллиардов рублей. Об этом 21 августа заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов, пишет РИА «Новости».

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — подчеркнул Клинов.

По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих пожаров в Сибири, по последним данным, составляет 1,121 млн га. Причем 1,013 млн га из них — труднодоступные территории. Самая сложная обстановка, говорит Клинов, сложилась в Красноярском крае, где введен режим чрезвычайной ситуации. ЧС также объявлена в Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Напомним, ранее в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров является «неосторожное обращение человека с огнем». Всего по фактам возгораний возбуждено 277 уголовных дел, сообщал главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев.