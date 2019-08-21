Каско превратился в тыкву: страховая компания с филиалом в Петербурге объявила о банкротстве

Клиенты петербургской компании «КРК-Страхование» получили уведомления о начале банкротства страховщика.

«Компания Инчкейп Холдинг уведомляет Вас, что ООО «КРК-Страхование» начало процедуру банкротства. Учитывая сложившуюся ситуацию, рекомендуем Вам обратиться в наш отдел пролонгации для оформления нового полиса каско», – говорится в сообщении, которое 21 августа рассылают клиентам.

15 августа Банк России отозвал у «КРК-Страхования» лицензии на осуществление личного и имущественного страхования. Причиной отзыва регулятор назвал неустранение нарушений страхового законодательства в установленный срок. 8 августа из-за этих нарушений Банк России приостановил действие лицензий компании.

«КРК-Страхование» — универсальная страховая компания с главным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. На рынке работала с 2003 года.