Бывший депутат ЗакСа Светлана Нестерова не хочет сидеть пять лет за взятку. Она подала на УДО после четырех месяцев в колонии

Экс-депутат петербургского Законодательного собрания Светлана Нестерова подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. За взятку её приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу, в колонии она провела примерно 4 месяца.

Как 21 августа сообщила «Фонтанке» адвокат Анастасия Черемчук, Нестерова отбывает наказание в исправительной колонии №2 в посёлке Ульяновка, материалы переданы по территориальности в Тосненский городской суд Ленобласти. Согласно картотеке суда, они зарегистрированы 16 августа, заседание ещё не назначено. На это может уйти до месяца.

Осуждённые за особо тяжкие преступления имеют право на условно-досрочное после отбытия двух третей наказания. Светлану Нестерову задержали в июне 2016 года, свободу ограничили домашним арестом. После приговора её заключили под стражу, в изоляторе она содержалась до апелляции — около полугода. В апреле этого года горсуд оставил приговор в силе, но зачёл в срок наказания время в СИЗО. По нехитрой арифметике день в изоляторе считается за полтора дня в колонии.

В сентябре 2018-го Светлану Нестерову признали виновной в получении почти 5 млн рублей в виде взяток за лоббизм местного бизнеса на рынке социального заказа. Суд назначил ей пять лет общего режима и 6 млн рублей штрафа.