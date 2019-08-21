Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пропустит матч с «Уфой» из-за «козлов»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи Алексея Матюнина после игры 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Как уточняет 21 августа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на решение КДК РФС, ближайший матч с «Уфой» он пропустит, еще от одной встречи Семак будет отстранен условно. Кроме того, он оштрафован на 100 тысяч рублей.

- Семак лично присутствовал на заседании, – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Он извинился. Семак пытался дозвониться до Матюнина, но тот трубку не брал. Судейский корпус принял извинения. Сегодня Семак еще раз извинился за поведение, не свойственное ему. Более того, он ни как игрок, ни как тренер ни разу не был на заседаниях КДК. Это говорит о том, что он является законопослушным игроком и тренером. Тем не менее проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча.

Напомним, после игры «Зенит» – «Ахмат» тренер петербургского клуба Вильям Оливейра подошёл к главному арбитру Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак же отвел бразильца в сторону и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

В матче «Зенит» – «Ахмат» судьи удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. В итоге петербургская команда осталась без победы. Главный судья РФС позже подтвердил, что один из незасчитанных голов был забит по всем правилам.