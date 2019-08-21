Итоги консилиума: Захлебнувшуюся в Турции 12-летнюю девочку невозможно привезти в Петербург и даже сделать МРТ

В Смольном рассказали об итогах совещания по видеоконференцсвязи с участием лучших детских неврологов Петербурга и госпиталя Университета Памуккале в турецком городе Денизли по поводу захлебнувшейся в бассейне 12-летней Алисы. Ситуация сложная — привезти её в Россию не получится.

Сейчас Алиса в глубокой коме, специалисты поддерживают жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и необходимых препаратов. В Петербурге лучшие клиники готовы принять Алису на лечение, однако на данный момент перевезти ее в Россию невозможно. По словам турецких медиков, из-за проблем с дыханием они пока не могут даже провести МРТ-обследование.

Поэтому специалисты комитета по здравоохранению совместно с врачами госпиталя Университета Памуккале будут решать вопрос о необходимости вылета петербургских медиков в Турцию.

Подробнее о состоянии девочки и как она оказалась на дне бассейна без дыхания, читайте в материале «Фонтанки» – «Алиса остается в Турции».