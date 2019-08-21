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Строительство
21.08.2019 19:00
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Датский производитель стройматериалов Н+Н после 10 лет работы продает свой завод группе ЛСР и покидает Россию

Группа ЛСР объявила, что договорилась о покупке завода газобетона в Ленобласти у крупного производителя стройматериалов Н+Н International. Теперь компания Андрея Молчанова почти полностью будет контролировать рынок газобетона СЗФО объемом под 4 млрд рублей в год.

Датский производитель стройматериалов Н+Н после 10 лет работы продает свой завод группе ЛСР и покидает Россию

Александр Коряков/Коммерсантъ

У ЛСР уже есть завод по производству газобетонных блоков – в Сертолово бренд AEROC. Он входит в структурное подразделение холдинга «ЛСР. Стеновые». Туда же теперь вольется и предприятие Н+Н, расположенное в Волосовском районе Ленобласти. Источник, знакомый с вопросом, сообщил, что сделка уже согласована в ФАС, однако пока не закрыта. Официально в Н+Н продажу завода не комментируют.

При общей емкости рынка Северо-Запада примерно в 900 тыс. м3 или где-то 3 – 4 млрд в рублях, на долю Н+Н приходилось около 35%. По данным «Фонтанки», завод был загружен не на полную мощность: за год выпускалось лишь около 320 тыс. м3 из 450 тысяч возможных. Заместитель гендиректора «Группы ЛСР» по стройматериалам Василий Кострица отмечает, что эта покупка позволит холдингу существенно укрепить позиции на рынке газобетона СЗФО, а также даст возможность оптимизировать логистику отгрузок, коммерческие и административные расходы. Эксперты рынка стройматериалов уточняют: после покупки датского завода ЛСР останется, по сути, монополистом на рынке газобетона на Северо-Западе. 

Стоимость сделки компании не разглашают. Чтобы прикинуть порядок чисел, можно вспомнить, что общий объем инвестиций в строительство завода (завершилось в 2009 году) составил 40 млн евро. В 2014 году предприятие модернизировалось. Мощность завода тогда выросла до 450 тыс. тонн автоклавного бетона.

По бухгалтерии размер активов компании – 1 млрд рублей. Примерно столько же – выручка предприятия за 2018 год. При этом назвать российский проект датской компании очень уж успешным вряд ли выйдет. Дело в том, что за десять лет работы прибыль заводу удалось показать лишь дважды – в 2015 году (45 млн рублей при выручке 771 млн рублей) и в 2016 году (374 млн рублей при выручке в 830 млн рублей). Все остальные годы ООО "Н+Н" откровенно проедало деньги: по балансу 2018 года накопленный непокрытый убыток – 1,8 млрд рублей. 

Стоит отметить и огромную кредитную нагрузку предприятия. Объем долгосрочных заемных средств на конец прошлого года – почти 2,2 млрд рублей. Вряд ли датчане, избавившись от своего убыточного завода, много получили на руки. Так что когда ЛСР пишет, что стороны договорились не раскрывать финансовую сторону сделки, речь может идти о простой деликатности. 

Газобетонные блоки – распространенный в последние годы стройматериал, который позволяет возводить стены без заливки бетона. Основные производители выпускают блоки как для внешних стен, так и для внутренней отделки помещений.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Справка:

Газобетонные блоки - раcпространенный в последние годы стройматериал, который позволяет возводить стены без заливки бетона. Основные производители выпускают блоки как для внешних стен, так и для внутренней отделки помещений. Как правило, такие блоки используются для строительства домов не выше 3 - 5 этажей. Правда, есть марки газобетона, который позволяет строить и семиэтажные дома.

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