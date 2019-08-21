Загитова учится боксировать, а Медведева зажигает с Туктамышевой. Российские фигуристки горячо проводят лето

Наступающий сезон пройдет для российских фигуристок в режиме «королевской битвы». А пока отдел спорта «Фонтанки» узнал, кто и что из них делал летом и какие планы строит на год. Осторожно, будет жарко.

Скриншот с сайта Instagram.com/Елизавета Туктамышева

Женское фигурное катание в России достигло такого уровня, что чемпионат страны будет едва ли не труднее выиграть, чем чемпионат мира. В деле по-прежнему Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Евгения Медведева, но добавились амбициозные юниорки, которые уже крутят четверные прыжки лучше большинства мужчин. Но пока еще есть время расслабиться и насладиться жаркими фотографиями самих фигуристок.

Елизавета Туктамышева в мае съездила на Кипр, откуда порадовала своих 156 тысяч подписчиков в Instagram новыми фотографиями в купальнике.

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Затем фигуристка отправилась на гастроли с шоу Fantasy on ice.

В июле Туктамышева раскрыла некоторые детали своего нового показательного выступления. Главное, что нужно знать, – раздеваться она не будет.

Внезапно пост о преданности своему тренеру Алексею Мишину вызвал противоречивую реакцию среди болельщиков. Многие разглядели камень в огород Евгении Медведевой, ушедшей от Этери Тутберидзе.

Медведева в межсезонье решила эпатировать публику новым нарядом для выступления в Японии. И у нее это отлично вышло. В комментариях фигуристка узнала о себе много нового.

Серебряная призерка Олимпиады продолжила показательные выступления в Америке. Пока другие уже вовсю отдыхали, Медведева продолжала работать.

Потом была снова Япония, где Евгения зажгла с Туктамышевой.

А также показывала отрывок из своей новой программы, где она выступит в образе гейши.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила не отставать от коллег и предстала перед подписчиками Instagram в купальнике.

В июле Алина встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которому вдруг захотелось поговорить с 17-летней россиянкой о собачках.

А еще она очень усердно тренируется. В новом сезоне Загитова будет кататься в образе Клеопатры.

Софья Самодурова покорила всех двумя вещами: своим пением…

…и купальниками.

Помимо этого, Софья попробовала себя в роли балерины.

В июле фигуристка рассказала, что короткую программу будет исполнять под песню Bamboleo группы Gipsy Kings, а свободную – под Roxanne из «Мулен Руж».

Со Станиславой Константиновой никогда не соскучишься. Лишь бы не остаться без головы.

В конце мая фигуристка уехала на сборы в Кисловодск, а в июне – в Латвию. Здесь Станиславе особенно повезло с погодой.

Тренировала взгляд, которым будет пугать соперниц в новом сезоне.

По мнению экспертов, Александра Трусова – главная звезда следующего сезона. 15-летняя девушка крутит четверные так, как это не снилось многим мужчинам. А пока юная спортсменка кормит лебедей в Италии,

встречается со сборной России по футболу

и просто жить не может без котиков и собачек.

В новом сезоне будет выступать в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала «Игра Престолов». Основные композиции – Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»