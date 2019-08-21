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Спорт
22.08.2019 10:11
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Загитова учится боксировать, а Медведева зажигает с Туктамышевой. Российские фигуристки горячо проводят лето

Наступающий сезон пройдет для российских фигуристок в режиме «королевской битвы». А пока отдел спорта «Фонтанки» узнал, кто и что из них делал летом и какие планы строит на год. Осторожно, будет жарко.

Загитова учится боксировать, а Медведева зажигает с Туктамышевой. Российские фигуристки горячо проводят лето

Скриншот с сайта Instagram.com/Елизавета Туктамышева

Женское фигурное катание в России достигло такого уровня, что чемпионат страны будет едва ли не труднее выиграть, чем чемпионат мира. В деле по-прежнему Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Евгения Медведева, но добавились амбициозные юниорки, которые уже крутят четверные прыжки лучше большинства мужчин. Но пока еще есть время расслабиться и насладиться жаркими фотографиями самих фигуристок.

Елизавета Туктамышева в мае съездила на Кипр, откуда порадовала своих 156 тысяч подписчиков в Instagram новыми фотографиями в купальнике.

 

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Затем фигуристка отправилась на гастроли с шоу Fantasy on ice.

 

В июле Туктамышева раскрыла некоторые детали своего нового показательного выступления. Главное, что нужно знать, – раздеваться она не будет.

 

Внезапно пост о преданности своему тренеру Алексею Мишину вызвал противоречивую реакцию среди болельщиков. Многие разглядели камень в огород Евгении Медведевой, ушедшей от Этери Тутберидзе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда. ———————————————- Loyalty in sports devalued every year more and more. When success and money comes people sometimes forget where are they from and because of whom they’re on top at the moment. I’m closer to heroes like Steven Gerrard and Francesco Totti or Kobe Bryant and Damian Lillard. Yes, probably, in individual sports it’s not so obvious like in team sports, but I know for sure one thing that I’ll be with this man forever.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

 

Медведева в межсезонье решила эпатировать публику новым нарядом для выступления в Японии. И у нее это отлично вышло. В комментариях фигуристка узнала о себе много нового.

 

Серебряная призерка Олимпиады продолжила показательные выступления в Америке. Пока другие уже вовсю отдыхали, Медведева продолжала работать.

 

Потом была снова Япония, где Евгения зажгла с Туктамышевой.

 

А также показывала отрывок из своей новой программы, где она выступит в образе гейши.

 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила не отставать от коллег и предстала перед подписчиками Instagram в купальнике.

В июле Алина встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которому вдруг захотелось поговорить с 17-летней россиянкой о собачках.

А еще она очень усердно тренируется. В новом сезоне Загитова будет кататься в образе Клеопатры. 

Видео из сторис Алины Загитовой/Instagram.com

Софья Самодурова покорила всех двумя вещами: своим пением…

…и купальниками.

Помимо этого, Софья попробовала себя в роли балерины.

В июле фигуристка рассказала, что короткую программу будет исполнять под песню Bamboleo группы Gipsy Kings, а свободную – под Roxanne из «Мулен Руж».

Со Станиславой Константиновой никогда не соскучишься. Лишь бы не остаться без головы.

В конце мая фигуристка уехала на сборы в Кисловодск, а в июне – в Латвию. Здесь Станиславе особенно повезло с погодой.

Тренировала взгляд, которым будет пугать соперниц в новом сезоне.

По мнению экспертов, Александра Трусова – главная звезда следующего сезона. 15-летняя девушка крутит четверные так, как это не снилось многим мужчинам. А пока юная спортсменка кормит лебедей в Италии,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

встречается со сборной России по футболу

и просто жить не может без котиков и собачек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

В новом сезоне будет выступать в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала «Игра Престолов». Основные композиции – Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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