«Зенит» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а «Газпром Арену» дисквалифицировали за драку фанатов с ОМОНом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение наказать петербургский футбольный клуб «Зенит» за конфликт между фанатами и ОМОНом в матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Как сообщает 21 августа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца, в общей сложности петербургский клуб оштрафован на 400 тысяч рублей.

100 тысяч – за необеспечение безопасности, 300 тысяч – за неправомерное поведение зрителей. Кроме того, на «Газпром Арену» наложена условная дисквалификация на один матч с испытательным сроком до конца сезона.

«Было установлено, что с точки зрения обеспечения безопасности были приняты не все меры со стороны стадиона. Зрители не были оповещены, что при выходе с трибуны будет ограниченная зона. Ни в плане мероприятий по безопасности, ни в инструкции не было указано, что установлены ограждения. Была создана зона ограниченного доступа, не указанная в плане. Зрители не были предупреждены. Это — нарушение прав зрителей и мер безопасности. Кроме того, было ненадлежащее обеспечение безопасности со стороны стюардов из-за неправильного плана расстановки. В том месте, где произошел конфликт, находилось только 4 стюарда», – заявил Григорьянц.

Ранее в Петербурге задержали четвертого участника драки между фанатами и ОМОНом на «Газпром Арене». Как прокомментировали «Фонтанке» в ГУ МВД, «после известных уже всем событий», в главке решили предупреждать заранее какую-либо агрессию болельщиков.