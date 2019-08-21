Избиркомы взяли электронный след

Все, что вы когда-либо писали в соцсетях, может быть использовано против вас. Эту мысль пытаются донести до кандидатов в муниципальные депутаты избирательные комиссии: они снимают их с выборов через суд за старые посты во “Вконтакте”.

Зотов Алексей/Коммерсантъ

Муниципальные избирательные комиссии в Петербурге начали тиражировать опыт коллег из «Светлановского», которые успешно сняли с выборов кандидата от штаба Алексея Навального за старый пост во «Вконтакте». Вслед за ними в соцсети кандидатов углубился избирком «Пискаревки»: он требует отменить регистрацию выдвиженца «Справедливой России», который в 2018 году опубликовал пост с нелицеприятными выражениями в адрес депутатов заксобрания от «Единой России», сопроводив его их фотографиями. И тем самым, сочла комиссия, нарушил авторское право.

С иском в суд избирком муниципалитета «Пискаревка» в Калининском районе обратился 20 августа. Он потребовал снять с выборов кандидата от «Справедливой России» Федора Кушнаренко. Причина – пост на его странице во «Вконтакте», который тот опубликовал в ноябре прошлого года. Эту запись Кушнаренко посвятил депутатам петербургского ЗакСа, которые проголосовали против запрета застройки нескольких городских парков. Он наградил парламентариев нелицеприятными эпитетами, упомянув, что все они выдвинуты «Единой Россией». Эти слова Кушнаренко написал качестве комментария к репосту публикации сообщества «Красивый Петербург»: в ней были перечислены имена депутатов и вывешены их фотографии.

Этот пост нарушает авторское право, и более того, эта публикация – предвыборная агитация, решили в избиркоме, пролистав страницу кандидата на девять месяцев назад. Узнать, чью именно интеллектуальную собственность присвоил кандидат и почему пост, опубликованный задолго до даты назначения выборов, избирком посчитал агитационным, «Фонтанке» не удалось: зампред комиссии Наталья Пышкина не стала разговаривать с корреспондентом, председатель Жанна Эминова не взяла трубку.

«На заседании я задала вопрос: в чем заключается нарушение авторских прав? Мне ответили: в использовании словосочетания «Единая Россия». Поскольку название партии – ее интеллектуальная собственность», – сказала «Фонтанке» член комиссии от «Справедливой России» Ольга Мельник. Однако искового заявления ни она, ни кандидат пока не видели; не исключено, что нарушением авторского права сочтут не только упоминание названия партии, но и фотографии депутатов, перепощенные Федором Кушнаренко. Снимки эти, кстати, взяты с официального сайта законодательного собрания.

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Аналогичная ситуация неделю назад произошла с самовыдвиженцем Даниилом Кеном, который при поддержке петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального баллотируется в муниципалитет «Светлановское» в Выборгском районе. Муниципальный избирком снял его через суд за опубликованный до назначения выборов пост с подписью «Гении политического пиара». Этой подписью он сопроводил фотографию полосы местной газеты, где был размещен снимок единороссов на субботнике: они держали в руках партийные флаги, топоры и метлы. Эмблема «Единой России», которая виднеется на флаге, – это интеллектуальная собственность партии, сочли избирком и суд. Председатель муниципальной комиссии Роман Серов тогда пояснил «Фонтанке»: не важно, когда именно пост был опубликован, раз он продолжает висеть на странице кандидата во время кампании – это агитация. Кен уже подал жалобу на это решение в городской суд, он считает его абсурдным: «Если исходить из этой логики, все кандидаты должны после объявления выборов подчистую удалять все, что написали за долгие годы во всех своих соцсетях и на всех сайтах».

«Пискаревка» – важный для «Справедливой России» муниципалитет. Здесь партия выдвинула команду из девяти кандидатов и активно ведет агитацию. Эта территория входит в избирательный округ депутата заксобрания от СР, кандидата в губернаторы Надежды Тихоновой: раньше она заседала в муниципальном совете соседнего «Полюстрово». В «Пискаревке» им противостоит команда «Единой России», которая выдвинула в том числе Оксану Умнову – дочь депутата заксобрания Веры Сергеевой (она возглавляла этот муниципалитет с 2006 до 2016 года). Руководит избирательной комиссией в Пискаревке Жанна Эминова, выпускница петербургского Университета МВД России. Там же заочное образование получила Вера Сергеева, тридцать лет проработавшая в милиции.

Похожая ситуация, когда кандидатам грозит отмена регистрации из-за старых публикаций в соцсетях, произошла в «Смольнинском» (Центральный район) с самовыдвиженцем Ярославом Костровым. Здесь иск с требованием снять его подал не избирком, а другой кандидат Владимир Беличенко (суд встал на сторону истца). Костров уже подал жалобу в горсуд.

Российское законодательство о выборах составлялось давно и не учитывает современных реалий, поэтому правоприменительная практика противоречива, сказал «Фонтанке» член петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. «С одной стороны, кандидат должен нести ответственность за то, что экспонируется на его личной странице в соцсети, и если запись с негативной информацией о других кандидатах продолжает там находиться во время избирательной кампании, это можно счесть распространением агитационных материалов. С другой стороны, нужно еще доказать, что страница действительно принадлежит кандидату», – считает он.

Юрист Антон Рудаков называет практику снятия кандидатов за старые посты в соцсетях «порочной» и полагает, что апелляционная инстанция ее отменит. «У нас же нет, например, ответственности на текущих выборах за то, что на прошлых кандидат был в другой партии и распространял иные агитационные материалы. Это абсурд», – говорит эксперт. Он также обращает внимание, что «доказать принадлежность аккаунта конкретному человеку сложно». «Даниил Кен сам признал, что страница во «Вконтакте» действительно принадлежит ему. Но если бы ответчик просто не пришел на заседание, суд бы не смог вынести такое решение», – указывает Антон Рудаков. По его словам, если апелляционная инстанция решение не отменит, кейс останется «очередным скандалом конкретно по Петербургу»: «Распространить такую практику на другие регионы очень сложно».

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"