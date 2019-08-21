Суд рассказал об оценке бриллианта актрисы Шумаковой и деятельности стащившего его малийца. Приговорили так же быстро, как нашли

На два года и семь месяцев в колонию отправится сын экс-министра Мали за кражу сумочки актрисы Марии Шумаковой. Бриллиант и дорогие часы вновь красуются на руках девушки.

О приговоре Никите Багайоко, чей отец раньше руководил министерством внутренних дел Мали, 21 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Срок он получил за кражу в июле этого года, женская сумка по его воле исчезла из съемочного вагончика телеканала ТНТ — на Пионерской улице Мария в тот вечер снималась в сериале «Только смерть разлучит нас». Украденное до суда дошло с оценкой в миллион с небольшим за часы Rolex и почти 900 тысяч за кольцо с бриллиантом. Сперва потерпевшая, как писала «Фонтанка», бриллиант оценивала в 12 млн рублей.

Уголовное дело было расследовано и доведено до логического завершения стремительно — его отдали в суд 1 августа, через две недели после кражи. Багайоко задержали почти сразу после обнаружения пропажи, в тот момент, когда в бургерной он хотел заплатить за обед карточкой актрисы.

Часы и кольцо, судя по странице Шумаковой в Instagram, ей вернули почти сразу — и то, и другое видно на ее июльских фотографиях.