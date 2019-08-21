Алиса остается в Турции: почему захлебнувшуюся в бассейне 12-летнюю девочку не могут эвакуировать в Петербург

Пять минут Алиса пробыла под водой в бассейне, еще четыре часа её везли до больницы. До сих пор она находится в критическом состоянии и петербургские и турецкие врачи считают её транспортировку даже в пределах клиники опасной для жизни, не говоря уже о перелете в Россию. Но есть и хорошие новости.

Фото со страницы Алисы в социальной сети vk.com

Турецкие врачи борются за 12-летнюю школьницу из Петербурга с воскресенья. С того же момента начали войну с российской бюрократией её родители. Посольство оставляло их ждать ответа на запрос о помощи с переводчиком и жильем 30 дней. Но все изменилось после того, как начался общественный резонанс.

Отдых семьи из Петербурга в турецком отеле Sunhill в Бодруме уже подходил к концу, 20 августа собирались вылететь домой, когда во время купания в бассейне руку 12-летней Алисы засосало в трубу и она не смогла вынырнуть на поверхность бассейна. Первым на дне девочку без признаков жизни заметил отец, но сам справиться с мощными насосами не смог. Лишь после их отключения и с помощью семи других туристов трубу удалось выломать и достать ребенка. Персонал смотрел на это безучастно.

Как рассказала «Фонтанке» мать девочки 21 августа, Алиса пробыла под водой не менее пяти минут. Скорая смогла реанимировать её, но потом еще четыре часа везла до больницы в город Денизли — за 250 км от отеля. В реанимацию девочка попала уже в коме. У неё было плохо с сердцем, печенью, низкое давление, ушиб головы. Кроме того, повреждена рука, попавшая в трубу — разорваны сосуды. В сознание она не приходила.

Семья оказалась один на один со своей бедой в чужой стране. Отель не стал даже выражать им сожаление, а страховка на 30 тысяч евро не покрывала проживание второго родителя и услуги переводчика — они не понимали, что им говорят медики. Российская бюрократия оказалась недоступна в самый важный момент — ответа на просьбу о помощи в российском посольстве предложили ждать 30 дней.

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После первой новости «Фонтанки» в ночь 19 августа, данные девочки начали уточнять у редакции Следственный комитет и МЧС, подключились федеральные каналы, затем «ожило» консульство, а следом и Смольный и МИД в лице Марии Захаровой. Позвонили даже представители миллиардера Дерипаски, со словами, что «Олег Владимирович прочитал новость и хочет помочь». Занялись делом турецкая полиция и прокуратура, бассейн временно закрыли.

«Я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически», – написала Захарова. И заодно анонсировала и возможную эвакуацию девочки на родину. Но по состоянию на 21 августа турецкие медики считают это преждевременным. И с ними согласны петербургские специалисты, с которыми они обсудили это в режиме видеоконференции.

Как рассказал по итогам журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог городского комитета по здравоохранению Владимир Копылов, состояние Алисы крайне тяжёлое, нестабильное и транспортировка даже в пределах клиники может только ухудшить его. В частности диагностирован отек мозга и сердечная недостаточность, есть проблемы с лёгкими. Возможно, что только 22 августа состояние удастся стабилизировать, чтобы провести КТ и МРТ. Поэтому речь сейчас скорее идет о приезде петербургских специалистов, а не о перелете домой.

Тем не менее положительные сигналы есть. Как подтвердила «Фонтанке» 21 августа мать девочки, температура, которая после операции держалась на уровне 38,5, спала, давление стало медленно, но расти. Ноги у дочери уже теплые. Врачи говорят, что мозг жив, повреждения небольшие. Рука после операции чувствует себя нормально — её удалось спасти.

Сейчас семья в помощи уже не нуждается — работает общественный резонанс и всех помощников не пересчитать. Как рассказали «Фонтанке» родители, им оплатили жилье у больницы до 27 августа, и дали, наконец, переводчика. Как отметил отец девочки: «если бы не резонанс, я уверен, что ничего бы этого не было, спасибо!».

Еще в конце июля генконсул России в Турции Олег Рогоза заявлял, что количество смертей туристов в турецкой Анталье с начала года исчисляется десятками. Причинами трагедий и смертей становятся алкоголь, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное поведение на экскурсиях.

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Илья Казаков, «Фонтанка.ру»