Финский владелец задержанной в России яхты попросил Путина о помощи гигантским баннером

Бизнесмен Ярмо Ахонен, яхту которого в 2017 году конфисковали по подозрению в незаконном предпринимательстве, поставил в центре Хельсинки автобус с просьбой к Владимиру Путину помочь вернуть его собственность.

«Добро пожаловать В.В.Путин. Пожалуйста помогите меня» (орфография и авторский стиль сохранены – прим. ред.), – написано на туристическом автобусе компании Japi Matkat, который 21 августа Ахонен поставил напротив Железнодорожного вокзала Хельсинки.

«Да, это мой автобус. И да, мое обращение относится к делу о моей яхте», – подтвердил «Фонтанке» сам Ярмо Ахонен по телефону.

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По его словам, он решил таким образом обратить внимание российского президента на проблему, так как «дело длится уже более двух лет, а решение до сих пор не принято». Ахонен указывает, что от него якобы требуют 7 миллионов рублей за возвращение судна.

Ранее начальник Выборгской таможни, генерал-майор Александр Ястребов рассказал «Фонтанке», что причиной задержки яхты «Шарлотта», выпущенной еще в 1922 году, стало «осуществление экскурсионной деятельности и перевозка пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк». Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ (Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами).

Ахонен настаивает, что он неоднократно ходил на судне в Россию и никаких проблем у него не возникало. Его злополучная поездка в июне 2017-го якобы никак не была связана с туризмом.

Подробнее о деле Ахонена читайте в материале «Фонтанки» «Как предприимчивый финн лишился яхты в Выборге».