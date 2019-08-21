Крокодил Фиделя Кастро, которого он подарил советскому космонавту, покусал пожилого шведа

В аквариуме в тематическом парке Скансен в Стокгольме крокодил, некогда принадлежавший Фиделю Кастро, напал на посетителя. Об этом 21 августа пишет BBC.

Мужчина примерно 70 лет «держал руку не с той стороны защитного стекла». Как рассказал Aftonbladet руководитель аквариума Йонас Вальстрём, пенсионер в этот момент собирался произнести речь. Когда он торжественно замахнулся рукой, Вальстрём кинулся, чтобы его остановить, но было уже поздно.

В результате руку удалось спасти, но мужчину все же госпитализировали.

Укусило шведского пенсионера почти легендарное животное — это один из двух крокодилов, которых Фидель Кастро еще в 1970-е годы подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову. Тот передал крокодилов Кастро и Хиллари Московскому зоопарку. Позже их подарили аквариуму в Стокгольме.