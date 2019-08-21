СОБР посетил «Автодом Пулково». Силовиков заинтересовал престижный «Мерседес», но покупать его не собираются

Расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в строительном бизнесе привело следствие к официальному дилеру «Мерседес-Бенц» в Московском районе Петербурга. Среди роскошных автомобилей силовиков интересовал уже проданный.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, СОБР был замечен на Пулковском шоссе, 14, незадолго до трёх часов дня 21 августа. Бойцы оккупировали входы, на некоторое время став единственными посетителями «Автодома Пулково». Телефоны автоцентра также временно замолчали.

По информации нашего издания, вопросов к работе дилера у силовиков не возникло. Визит связан с делом о махинациях со стройматериалами, а конкретнее — с предполагаемым организатором мошеннической схемы Евгением Панасюком. Следствие считает, что часть заработанного он вложил в престиж и приобрел Aston Martin и Мerсedes-Benz S63 AMG.

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Последний был продан автоцентром на Пулковском, силовики заходили за документами. На сайте «Автодома Пулково» S63 AMG описывают как автомобиль, затмевающий всё. Цены на эту модель начинаются от 10 млн рублей.

27-летний Евгений Панасюк был задержан в конце июля и неподалёку. Его встретили в Пулково, куда он прилетел из Ниццы, вскоре арестовали. Кроме него, были задержаны ещё четверо, а общее число потерпевших от их деятельности может достигать 200. По предварительным подсчётам, доход преступников мог достигать под 30 млн рублей в месяц. Поимке возможных аферистов предшествовала серия обысков в петербургских квартирах и бизнес-центрах.