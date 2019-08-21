Греческое ТВ показало кадры крушения вертолета с россиянами на борту

Очевидец снял на камеру смартфона, как 20 августа вертолет, от которого идет дым, падает в воду на юге Греции.

Впервые кадры крушения были показаны 21 августа в эфире телеканала ANT.

В посольстве РФ в Афинах «Фонтанке» рассказали, что россияне были пассажирами вертолета, который упал в море. Среди них был бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, что подтвердили работники музея. Греческие СМИ сообщили, что имя другого погибшего россиянина Давел Аколинин. Кроме того, жизни лишился пилот — грек Никос Каристинос.