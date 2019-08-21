Не стреляйте в пианиста. Теперь жители улицы Рубинштейна объявили войну уличному музыканту

Борьба собственников квартир на главной барной улице города за покой на этот раз может прервать петербургскую карьеру пианиста-самоучки. Развлекая туристов, он стал городской знаменитостью. И почти накопил на мечту - рояль за 12 млн, — то ли в шутку, то ли всерьез утверждает музыкант.

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

У жителей улицы Рубинштейна – новая война. Теперь они уверяют, что уже три года каждый день страдают от концертов без заявок. (Правда, в редакции с трудом нашелся тот, кто, нередко бывая там, хоть раз слышал выступление). Одержав победу над фестивалем стендапа и сыграв вничью с барами, они выступают против уличного музыканта. Этот конфликт выходит за рамки бытового и переходит в область эстетики. Аборигены давят на патриотизм: мол, мелодический минимализм с примесью нойза от дорожных работ оскорбляет память – во-первых, пианиста Антона Рубинштейна, давшего имя улице; во-вторых, поэтессы Ольги Бергольц, на фоне чьей мемориальной доски проводится уличный перформанс. О том, что сами требовали – и добились – отмены довлатовского фестиваля на территории дома 23, где жил писатель, почему-то они не вспоминают.

Ровно в 20:00 Виталий Сумароков выкатывает старенькое фортепиано из парадной дома 5 по улице Рубинштейна. Там оно приковано цепями, чтобы не повторить судьбу петроградского собрата. Впрочем, это уже третий по счету инструмент: раньше хранил его в соседней парадной, где располагается приемная депутата Марии Щербаковой, но одно недовольные соседи выкинули, а другое было похищено неизвестными.

Это не остановило музыканта. Уличные выступления дают неплохой заработок — перед музицирующим стоит пакет для пожертвований и указан номер банковской карты для безналичных переводов. Сумму ежевечернего сбора он с усмешкой определяет «от рубля до миллиона». Но выступления в популярном месте принесли и иные источники дохода. «Меня начали звать на свадьбы, фестивали и другие мероприятия. Потом начал монетизировать музыку в интернете», – рассказывает музыкант.

28-летний пианист-самоучка выступает на улице Рубинштейна с 2017 года и играет каждый день в теплое время года. До этого он несколько лет подряд давал уличные представления в Краснодаре и других городах юга России. Говорит, что перебраться в Северную столицу заставил климат, а отнюдь не недовольство местных жителей или властей. Хотя в одном из интервью краснодарской прессе он признавал, что полиция не слишком одобряла его концерты и пыталась оштрафовать за попрошайничество.

Реклама



В Петербурге работать сложнее, говорит Сумароков. Он признается, что не спрашивал мнение жителей, прежде чем начать давать концерты на улице Рубинштейна. «Большой город, большие потоки, у властей другие заботы – таких людей, как я, не особо замечают», – говорит он.

Зато перформансы не прошли незамеченными для местных жителей. После шумных баров и их пьяных посетителей, уличные музыканты у них теперь — нарушители тишины номер один.

«Когда человек вот так вторгается в дом и не дает возможности ни работать, ни отдыхать, ни даже нормально посмотреть хорошее кино и послушать хорошую музыку – это просто ужасно», – рассказывает жительница дома №16 Светлана Петрова. Невольными слушателями также становятся собственники квартир 9-го, 12-го, 14-го и 19-го дома.

Согласно санитарным правилам, уровень шума в жилых квартирах не должен превышать 40 децибел с пиками до 55. Уличный концерт дает 65 децибел, – так показывает во время выступления "шумомер" в квартире на 3 этаже. Если добавляется еще какой-то шум, обстановка становится невыносимой, утверждает Петрова.

По словам Виталия Сумарокова, он соблюдает закон о тишине и прекращает играть в 22:00. Как минимум, не всегда, – видео, снятые жителями, и тайм-коды в роликах в собственном инстаграме музыканта подтверждают, что и более поздние концерты бывают. Замечания и просьбы прекратить музыку результат не дали. Теперь, говорят собственники квартир, они звонят с жалобами в полицию каждый день, но там не всегда торопятся реагировать. На прошлой неделе недовольным соседям удалось «поймать» наряд, патрулирующий улицу, и подать заявление.

Помимо нарушения закона о тишине, музыканта упрекают в незаконной предпринимательской деятельности и даже в использовании в коммерческих целях «личного пространства» собственников квартир. Конфликт грозит перейти из чисто бытовой в эстетическую плоскость. По словам соседей, простые мелодии собственного сочинения, наигранные на расстроенном инструменте, оскорбляют память великого пианиста Антона Рубинштейна, в честь которого названа улица. Они заверяют: фигляр "использует в качестве декорации мемориал Ольге Бергольц" (в доме №7 поэтесса жила с 1932 по 1943 год, и на нем есть мемориальная доска) — фортепиано стоит рядом.

Толпы зрителей, которые собирают выступления, не могут быть подтверждением культурной ценности производимой музыки, считает активистка стороны собственников. Сумароков характеризует свой стиль «минимализм мелодик хаус». Хотя из-за аккомпанемента дорожных работ по соседству иногда смещается в «нойз» (англ. – шум), признает он. К критике он относится спокойно: каждый имеет право на мнение, а тех, кому его творчество нравится, все равно больше.

Туристы и петербуржцы, отдыхающие на барной улице, встали на защиту музыканта.

«Искусство должно быть открытым свободным и для всех. Здесь музыка даже не превышает шум города», – считает жительница Северной столицы Юлия. Гостья из Испании, остановившаяся послушать музыку, была искренне удивлена тем, что местные жители не разделяют ее восхищение. «Если бы я жила здесь, то я бы выходила на балкон и слушала бы», – заявила она.

Но одно дело послушать несколько минут и пойти дальше, другое – несколько часов и каждый день, возражают местные жители. По их мнению, единственный способ навести порядок — это принять закон, регламентирующий деятельность уличных музыкантов. Такой опыт есть в европейских столицах. К примеру, в Копенгагене им запрещено играть громче 60 децибел, создавать неудобства местным жителям, а также собирать деньги. Впрочем, и там требования далеко не всегда соблюдаются.

Осенью 2018 петербургские чиновники создали рабочую группу, чтобы выработать подобную инициативу. К примеру, комитет по культуре предложил согласовывать с городом любые уличные перформансы. Но Смольный получил отрицательное заключение от профильного комитета Госдумы: такие требования противоречит конституционному праву на самовыражение. Если музыкант собирает деньги, это может классифицироваться как незаконное предпринимательство, но тогда претензии должна предъявлять полиция или налоговая, говорят в комитете по культуре.

Но и без специального закона этот сезон может стать последним в карьере уличного музыканта, не исключает Виталий Сумароков. «Возможно, в следующем году я переключусь на фестивали и концерты. Последние действия [жителей] были очень негативными. Меня сложно вывести из гармонии, но это не очень подбадривает», – говорит музыкант.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»