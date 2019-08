«Из-за визита Путина». Президент РФ остановил общественный транспорт в Хельсинки

Движение кортежа российского президента из 20 автомобилей внесло коррективы в привычную жизнь горожан. На высокого гостя ссылаются прямо в бегущей строке в общественном транпорте. Об этом рассказывают читатели «Фонтанки» из финской столицы.

«Автобусы опаздывают из-за визита Путина», – сообщается 21 августа на табло в автобусах Хельсинки.

Самолет Владимира Путина опоздал на два часа, поэтому полиции пришлось перекрывать путь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в центр, чтобы российский лидер смог проехать. Полицейские и ранее предупреждали горожан, что в этот день лучше не передвигаться на автомобилях и не гулять в центре из-за множественных ограничений и перекрытий.

Ниинистё встретил Путина в президентском дворце, и лидеры начали двусторонние переговоры.

President @Niinisto welcomed President of #Russia Vladimir Putin to a working visit to #Finland. | Presidentti Sauli Niinist? vastaanotti Ven?j?n presidentti Vladimir Putinin ty?vierailulle Suomeen. pic.twitter.com/6dwPvCRDm2