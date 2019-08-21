В Петербург пришла "Чёрная жемчужина" – одна из самых инновационных суперъяхт в мире

В Петербург пришла одна из самых загадочных и инновационных парусных суперъяхт в мире – Black Pearl. 106,7-метровое судно, стоимость которого оценивается в 250 млн евро, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Бурлакову и ходит под флагом Каймановых островов.

Уроженец Петербурга, бизнесмен Олег Бурлаков, сколотивший капитал на торговле цементом и нефтепродуктами, имеет степень PhD в области источников энергии. Занимает 158-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 650 млн долларов. По данным издания, до перестройки Бурлаков занимался секретными военными проектами, сколотил капитал в 90-е, пережил корпоративные войны 2000-х и продал бизнес в 2010-е. Его капитал – средства от продажи «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза», а также Стройлесбанк (75%). В ноябре 2018 года на Бурлакова было совершено покушение – в центре Москвы обстреляли его Cadillac Escalade.

В 2014 году после продажи «Бурнефтегаза» «Башнефти» за один миллиард долларов он вложил часть полученной суммы в строительство суперъяхты на альтернативных источниках энергии. По данным специализированного издания itboat.com, уникальность судна заключается в том, что в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные панели. Также при движении лодки энергию можно «снимать» с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды. Аккумуляторов хватает на 10 часов автономной работы систем жизнеобеспечения, навигации и кондиционирования. Сам Бурлаков называет этот проект пилотным и ставит цель развивать строительство подобных судов.

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Black Pearl, которая занимает 34-е место среди самых крупных яхт в мире, имеет стальной корпус с волнорезным носом типа Pacman и алюминиевую надстройку. Судно оборудовано тремя поворотными мачтами из карбона высотой 70 метров. Все 2900 квадратных метров парусов можно поднять за 7 минут. На борту "Черной жемчужины" есть 6 кают для 12 пассажиров, два СПА-бассейна, огромный пляжный клуб и множество мест для хранения тендеров и водных игрушек.

В минувшие выходные роскошной яхте удивлялись жители Риги. К слову, в субботу, 24 августа, Олег Бурлаков отпразднует свой 70-летний юбилей.