Комбо из трамвая, легковушки, маршрутки и фуры остановило движение на Маршала Казакова

Не заметивший трамвай водитель устроил транспортный коллапс в Красносельском районе Петербурга. Движение по улице Маршала Казакова на время остановилось.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 21 августа улица Маршала Казакова оказалась полностью перекрыта в сторону улицы Котина из-за ДТП с участием 56-го трамвая, легкового автомобиля, тягача и маршрутки. Судя по всему, поворот трамвая оказался сюрпризом для водителя легковушки, что, по словам автомобилистов, происходит на этом участке регулярно.

По данным «Яндекс.Пробок», улица встала от проспекта Маршала Жукова. Впрочем, в обратную сторону перед перекрестком тоже «красно».