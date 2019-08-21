Путин прибыл в Хельсинки с двухчасовым опозданием. В финской столице перекрывают движение

Президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте, который ждал высокого гостя с 2 часов дня.

Скриншот с сайта YouTube

Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа почти в 16.30 21 августа, хотя, согласно первоначальному плану, он должен был прибыть в 14.30. Президент Финляндии приехал во дворец, где состоятся переговоры, около 14.00.

Путин прилетел в Финляндию pic.twitter.com/c5LhBEz4Wx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 21, 2019

Сейчас кортеж российского президента, в котором журналисты насчитали 20 машин, движется на Рыночную площадь Хельсинки. Полиция Суоми в твиттере сообщает, что из-за российского лидера перекрыли проспект Маннергейма.