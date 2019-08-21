Путин прибыл в Хельсинки с двухчасовым опозданием. В финской столице перекрывают движение
Президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте, который ждал высокого гостя с 2 часов дня.
Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа почти в 16.30 21 августа, хотя, согласно первоначальному плану, он должен был прибыть в 14.30. Президент Финляндии приехал во дворец, где состоятся переговоры, около 14.00.
Путин прилетел в Финляндию pic.twitter.com/c5LhBEz4Wx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 21, 2019
Сейчас кортеж российского президента, в котором журналисты насчитали 20 машин, движется на Рыночную площадь Хельсинки. Полиция Суоми в твиттере сообщает, что из-за российского лидера перекрыли проспект Маннергейма.
Справка:
Напомним, двусторонние переговоры пройдут в президентском дворце в центре Хельсинки. К приезду Путина предприняты серьёзные меры безопасности. Лидеры стран намерены обсудить геополитическую ситуацию, в частности Украину, а финский президент заявил о желании поговорить о массовых протестах в Москве.
После переговоров президенты отправятся на ужин на остров Суоменлинна.