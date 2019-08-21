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Власть
21.08.2019 16:47
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Путин прибыл в Хельсинки с двухчасовым опозданием. В финской столице перекрывают движение

Президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте, который ждал высокого гостя с 2 часов дня. 

Скриншот с сайта YouTube
Скриншот с сайта YouTube

Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа почти в 16.30 21 августа, хотя, согласно первоначальному плану, он должен был прибыть в 14.30. Президент Финляндии приехал во дворец, где состоятся переговоры, около 14.00. 

Сейчас кортеж российского президента, в котором журналисты насчитали 20 машин, движется на Рыночную площадь Хельсинки. Полиция Суоми в твиттере сообщает, что из-за российского лидера перекрыли проспект Маннергейма.

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Справка:

Напомним, двусторонние переговоры пройдут в президентском дворце в центре Хельсинки. К приезду Путина предприняты серьёзные меры безопасности. Лидеры стран намерены обсудить геополитическую ситуацию, в частности Украину, а финский президент заявил о желании поговорить о массовых протестах в Москве.

После переговоров президенты отправятся на ужин на остров Суоменлинна.

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