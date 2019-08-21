Взрыв трубы на Дыбенко попал на видео. Камни и грязь летели в прохожих, не обошлось без пострадавших

Повторные испытания теплосети у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге сказались не только на состоянии вспученного газона, но и на случайных прохожих. Их обдало теплой грязью с камнями.

Момент взрыва трубы запечатлел видеорегистратор жительницы Петербурга. На кадрах видно две серии – сперва с газона поднялась пыль, еще через секунды его разорвало изнутри. Проходящие мимо пешеходы разбежались в разные стороны, благо на ближайшем пешеходном переходе в момент прорыва еще горел зеленый сигнал светофора.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе скорой помощи, на место выехали две бригады, однако работы им по сути не нашлось, к медикам обратился один человек, от госпитализации он отказался.

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В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» также добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Вода в трубе была температурой 25 градусов.

Труба, как сообщалось ранее, лопнула во время повторных испытаний. Газон превратился в дыру, покорежило припаркованные рядом велосипеды.