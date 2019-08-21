Рубль резко укрепляется к евро и доллару: помогают нефть и Трамп

Российская валюта 21 августа на бирже начала резкое укрепление к евро и доллару. Ее поддерживают растущие цены на нефть и идея возрождения «Большой восьмерки» с участием России.

По данным Московской биржи, курс доллара к 16:30 снизился до 65,81 рубля (-0,75), а евро до 73,06 (-0,81). Центробанк опустил официальный курс американской валюты на 22 августа на 52,1 копейки – до 66,26 рубля, а евро на 47,77 копейки – до 73,49 рубля.

«Рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше 60 долларов за баррель под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти от API», – рассказал 21 августа Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Влияет и геополитический фактор — президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон пришли к единому мнению пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.