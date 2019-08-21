Спрос на грузовые шины из Китая продолжает расти

фото: Компания "Петромакс"

Петербургская компания «Петромакс» в первой половине 2019 года реализовала в России порядка 19 000 грузовых шин Aeolus – одного из ведущих китайских брендов в сегменте крупногабаритного транспорта. По данным компании рост продаж шин этой марки составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании отмечают, что за последние два года объем реализации грузовых шин Aeolus удалось увеличить на 13%. В этом году за счет выхода на рынок осенью шин Aeolus NEO, которые будут представлять третье поколение в линейке китайского производителя, «Петромакс» готовится к росту продаж еще на 10%.

Чуть больше половины от общего объема реализации шин Aeolus приходится на транспортные компании, автопарки и торговые организации. Остальная часть приобретается для крупногабаритной техники, работающей, в первую очередь, на горнодобывающих предприятиях, портах и складах. Максимальную активность в покупке китайских шин у «Петромакс» проявляют компании с Урала, Черноземья, Сибири и столичного региона.

фото: Компания "Петромакс"

По словам генерального директора ООО «Компания «Петромакс» Максима Лапина, шины Aeolus, которые экспортируются из Китая в Россию, не отличаются от тех, что поставляются производителем на внутренний рынок. «Количество рекламаций по ним минимально, как правило, повреждения вызваны неправильной эксплуатацией – например, в связи с повышенным давлением или перегрузом. В сравнении с мировыми брендами шины Aeolus не уступают им по качеству. А поколение Neo, продажи которого стартуют в ближайшее время, уже находится на уровне мировых гигантов, но со стоимостью в среднем на 15% ниже».

фото: Компания "Петромакс"

«Петромакс» сотрудничает с Aeolus на протяжении 17 лет. За это время компания сформировала в своих сервисных центрах склад грузовых шин, насчитывающий несколько сотен наименований. После выхода на рынок шин Aeolus Neo «Петромакс» продолжит предлагать транспортным и производственным компаниям продукцию китайского производителя предыдущего поколения.

Справка о компании:

ООО «Компания «Петромакс» основана в 1997 году. На настоящий момент управляет 5 сервисными центрами для крупнотоннажных грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также является официальным дилером грузовых шин Aeolus, Bridgestone, Michelin, Pirelli, Goodyear.