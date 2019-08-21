Бывший замначальника уголовного розыска Петроградского района поедет в колонию за покушение на взятку. Но ненадолго

В колонию общего режима отправил суд бывшего замначальника отдела уголовного розыска Петроградского района Михаила Еремина. Предновогодний «подарок» обошелся ему в полтора года.

Как сообщает 21 августа пресс-служба судов города, районный суд огласил приговор начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) УМВД по Петроградскому району Еремину. «Фонтанка» писала, что задержали его 25 декабря 2018 года после получения «пустышки» под видом 700 тысяч рублей. В операции участвовали сотрудники ФСБ, взятку передавал находившийся в розыске фигурант дела о мошенничестве. Ему была обещана подписка о невыезде. Согласившись для вида на сделку, подозреваемый проинформировал контрразведку.

В суде Еремин признал вину. Ему назначили полтора года в колонии общего режима. Экс-полицейского взяли под стражу в зале суда: он находился во время следствия под домашним арестом.