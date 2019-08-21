Россиянина обвинили в Германии в поставках в РФ товаров для разработки военных технологий почти на 2 млн евро

Немецкая прокуратура обвиняет гражданина России по 8 случаям нарушения законодательства ФРГ о внешнеэкономической деятельности.

«В период с сентября 2014 года по июнь 2018 года Владимир Д. поставлял товары на общую сумму 1 832 900 евро, которые используются в области военных технологий», – сообщается 21 августа на сайте ведомства.

В частности, россиянин отправил на родину прессы горячего изостатического прессования, которые применяются в аэрокосмической промышленности. Согласно регламенту ЕС, продажи такого оборудования российской стороне запрещены. Чтобы обойти ограничения, Владимир Д. использовал «фальшивые документы» и совершал «технические манипуляции с товарами».

Также его интересовали вещества, используемые в ракетном топливе. Их экспорт в РФ запрещен. Однако, по версии следствия, таможенные органы ФРГ Владимир Д. смог обмануть, предоставив подложные документы. Он либо сам перевозил товары, либо использовал неприметную упаковку.

«Обвиняемый был арестован 18 декабря 2018 года и с тех пор находится под стражей <...> Федеральная прокуратура 13 августа 2019 года отправила обвинительное заключение в Сенат государственной безопасности Высшего окружного суда Ганзейского суда Гамбурга», – уточнили в прокуратуре.