В Сестрорецке посреди проезжей части зафонтанировал пожарный гидрант. В Водоканале полагают, что неслучайно

Аварийная бригада Водоканала промокла под фонтаном из пожарного гидранта в Курортном районе Петербурга днем 21 августа. Воду остановили, лужа стекла в канализацию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», гидрант потек напротив 1 дома по Транспортной улице в Сестрорецке. Аварийная бригада оказалась рядом, воду быстро отключили. На предприятии полагают, что фонтан выше человеческого роста образовался из-за стороннего вмешательства. Однако зачем кому-то понадобилось вскрывать люк посреди проезжей части, неизвестно.