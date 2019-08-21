Кран с крыши дома на Муринском проспекте упал во время капремонта. Пострадали не только машины, но и окно многоэтажки

Кран, что упал с крыши дома в Выборгском районе Петербурга днём 21 августа, разбил два автомобиля и окно. Конструкцию крепили на кровле для проведения капитального ремонта. Об этом «Фонтанке» рассказали в жилищном комитете.

«По предварительным данным, при проведении капитального ремонта крыши в доме 14 на 2-м Муринском обрушился подъемный механизм. В результате инцидента пострадавших нет. Повреждены два автомобиля и окно одной из квартир дома. Причинённый ущерб будет возмещён, окно будет восстановлено сегодня вечером», – сообщили в Смольном.

Пока же Жилком и Фонд капремонта проводят проверку, чтобы принять решение. Одновременно проверяются на устойчивость все конструкции подобного типа. В случае нарушений подрядчиков ждут штрафы.

Напомним, кран упал с дома №14 на 2-м Муринском проспекте днём 21 августа. Фотографиями с места событий поделился читатель «Фонтанки». На снимках видно, что конструкция задела одну машину и буквально раздавила вторую.