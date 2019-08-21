Генпрокуратура хочет вернуть в бюджет миллиарды чекиста Черкалина. Легально он и его семья заработали процент от найденного
С иском об обращении в доход государства имущества семьи обвиняемого во взяточничестве Кирилла Черкалина обратилась в суд Генеральная прокуратура. Насчитали больше чем на 6 млрд.
Как сообщает надзор 21 августа, в иске перечислены 5 квартир, два дома, шесть участков общей площадью больше 7 тысяч квадратных метров, 14 нежилых помещений, две машины и деньги. По данным прокуратуры, в машине контрразведчика, в кабинете и квартирах нашли 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Всего у Головинского районного суда просят отдать государству имущества на 6,3 млрд рублей.
Изучили в прокуратуре и декларации Черкалина. За 14 лет, с 2005 по 2019 год, он и члены его семьи заработали 55 млн рублей. Это чуть меньше одного процента от перечисленной надзором стоимости имущества Черкалина.
Ранее сообщалось, что при обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Как прикидывал Евгений Вышенков, денег могло быть гораздо больше.
Справка:
Руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».
Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн руб. у девелопера Сергея Гляделкина.