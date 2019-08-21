Генпрокуратура хочет вернуть в бюджет миллиарды чекиста Черкалина. Легально он и его семья заработали процент от найденного

С иском об обращении в доход государства имущества семьи обвиняемого во взяточничестве Кирилла Черкалина обратилась в суд Генеральная прокуратура. Насчитали больше чем на 6 млрд.

Как сообщает надзор 21 августа, в иске перечислены 5 квартир, два дома, шесть участков общей площадью больше 7 тысяч квадратных метров, 14 нежилых помещений, две машины и деньги. По данным прокуратуры, в машине контрразведчика, в кабинете и квартирах нашли 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Всего у Головинского районного суда просят отдать государству имущества на 6,3 млрд рублей.

Изучили в прокуратуре и декларации Черкалина. За 14 лет, с 2005 по 2019 год, он и члены его семьи заработали 55 млн рублей. Это чуть меньше одного процента от перечисленной надзором стоимости имущества Черкалина.

Ранее сообщалось, что при обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Как прикидывал Евгений Вышенков, денег могло быть гораздо больше.