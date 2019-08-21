Финские СМИ назвали опоздания Путина его товарным знаком. Президент задерживается на встречу с Ниинистё на два часа

Президент РФ вот уже полдня держит в ожидании весь Хельсинки. Борт с Владимиром Путиным должен был прибыть в финскую столицу около половины третьего, переговоры с главой Суоми Саули Ниинистё должны были начаться в 15:00.

Ранее борт Ту-204, на котором Путина не оказалось, приемлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Сейчас, по данным Flightradar24, в сторону Финляндии из Москвы направляются два государственных ИЛ-96-300 – воздушное судно с регистрационным номером RA-96022 отправилось из российской столицы в 14:51, а вслед за ним – борт RA-96021. На самолёте этой модели путь до Хельсинки занимает 1,5 часа.

Финские СМИ отмечают, что Путин не изменяет своей традиции и заставляет ждать своих иностранных коллег. "Опоздание – товарный знак Путина", – считает Арья Паананен, корреспондент Ilta-Sanomat по России, и вспоминает высказывание Александра III: "Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать".

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"Путин просто патологически опаздывает. Он ни в коем случае не стал бы преднамеренно унижать кого-либо, и зачем ему это делать с Ниинистё?" – рассуждает продюсер крупного финского издания Ilta-Sanomat Яри Алениус.

В 2013 году во время первого визита к Саули Ниинистё в резиденцию Култаранта Владимир Путин опоздал на два часа. Два года назад на переговоры с Ниинистё в Савонлинне глава РФ прилетел на 40 минут позднее запланированного времени. Во время встречи с Дональдом Трампом летом 2018 года в Хельсинки Путин опоздал на 17 минут, а американский президент – на 36 минут.