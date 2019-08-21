В Красноярске не довезли украденную корову. Животное «десантировалось» прямо на дорогу

На одной из улиц Красноярска вечером 20 августа из грузовика на глазах у изумленных автомобилистов выпала корова. Со слов одной из местных жительниц, животное было украдено.

Необычное ЧП попало на камеру видеорегистратора очевидцев. Они ехали по Северному шоссе в Красноярске за грузовым автомобилем, когда у подпрыгнувшего на кочке грузовика раскрылись задние двери и на проезжую часть вывалилась корова. Животное сразу же встало, но, судя по всему, во время падения повредило ногу. Водитель грузовика проехал еще несколько метров и остановился за перекрестком.

Очевидцы предположили, что корову везли к ветеринару, однако местная жительница Анна написала в группе «ЧП Красноярск», что корова была украдена ночью у ее родителей в деревне Емельяновского района. «Расследование никто вести не хочет. И это уже второй раз происходит», – пишет она.

Изданию «ТВК Красноярск» в МВД по Красноярскому краю подтвердили, что районная полиция действительно получала сообщение о краже коровы из деревни Малый Кемчуг. Сейчас стражи порядка устанавливают, является ли выпавшее из грузовика животное той самой похищенной коровой.

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Видео: kraschp/YouTube