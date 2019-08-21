«Чтобы птицы тоже могли посещать парки». Беглов поручил установить скворечники в каждом сквере Петербурга и «не распугать белок»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил установить скворечники во всех парках Петербурга. О том, что город должен «создавать благоприятную среду» для «живности», он заявил 21 августа во время посещения Пионерского парка.

«Живность надо сохранять. Я дал команду во всех парках обязательно установить скворечники, чтобы птицы могли посещать эти парки, чтобы им тоже было удобно», – цитирует Александра Беглова «Интерфакс». Врио губернатора также заметил, что в Парке академика Сахарова недалеко от Пионерского живут белки. В 2020 году, когда в этом парке начнутся работы по благоустройству, важно «не распугать» белок и сделать для них кормушки, заявил Беглов.

Врио губернатора Петербурга не впервые принимает участие в благоустройстве парков. На прошлой неделе он посетил Малиновку, где посадил клен, а также дал поручение выпустить в пруд рыб. Впоследствии во время дебатов с другими кандидатами в губернаторы Александр Беглов заявил, что по его поручению в Малиновке появились скамейки и биотуалеты, в том числе для детей. Он призвал горожан не ходить на митинги с требованием защиты парков от застройки, поскольку администрация якобы уже решила большую часть проблем, связанных со спорными территориями зеленых насаждений. В ответ его конкуренты Надежда Тихонова (от «Справедливой России») и Михаил Амосов (от «Гражданской платформы») заявили, что отмены строительства в скверах добились жители при поддержке оппозиционных депутатов, а Смольный как раз этой борьбе препятствовал.