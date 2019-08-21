Walmart подал в суд на Tesla. Компанию Маска обвиняют в пожарах из-за солнечных батарей

Сеть супермаркетов Walmart подала в суд на Tesla, обвинив компанию Илона Маска в «постоянной халатности», которая привела к нескольким пожарам из-за установленных ей солнечных батарей. В иске Walmart требует обязать «Теслу» демонтировать батареи и выплатить денежную компенсацию, размер которой должен определить суд.

Солнечные батареи, установленные и обслуживаемые Tesla, стали причиной как минимум семи пожаров в супермаркетах, при которых не только пострадали сами здания, но и частично были уничтожены товары на миллионы долларов, сообщает 21 августа Reuters. Непосредственными причинами возгораний называют некачественный монтаж проводки и перегрев самих панелей как следствие недостаточной квалификации установщиков.

Сеть Walmart решила установить солнечные батареи в 244 своих супермаркетах в 2010 году и подписала соответствующий контракт с компанией SolarCity на установку и обслуживание систем «под ключ». Частично это было сделано для улучшения имиджа сети супермаркетов, частично – реально ради экономии электроэнергии. Walmart планировал к 2020 году получать до 35 процентов электроэнергии «из возобновляемых источников».

В судебном иске Walmart обвиняет SolarСity в том, что в погоне за скоростью и получением быстрой прибыли компания нанимала подрядчиков и субподрядчиков, не имевших достаточной квалификации и которые не были должным образом обучены и проконтролированы.

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В 2016 году Tesla купила SolarCity (где, кстати, Илон Маск и так с самого начала был одним из акционеров), и, таким образом, теперь именно она будет отвечать по иску. В настоящее время Reuters не смогли получить комментарий от Tesla, однако известно, что производитель электромобилей в последнее время резко сократил количество установок обычных солнечных батарей и прервал контракты со сторонними компаниями, занимавшимися монтажом таких систем.

При этом 18 августа генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о перезапуске «солнечного бизнеса» компании. Но теперь вместо обычных солнечных батарей, которые ставила SolarCity, клиентам будет предлагаться так называемая солнечная черепица.