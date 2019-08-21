«На людях – синяки, на машинах вмятины». Снежинск накрыло «суровым челябинским» градом

Непогода потрепала город Снежинск в Челябинской области в ночь на 21 августа. Над городом буквально разверзлись хляби небесные. Улицы затопило ливнем, громыхал гром и сверкали молнии, в довершение прошел крупный град размером с куриное яйцо.

Горожане начали выкладывать фотографии и видео последствий стихии в социальных сетях, сравнивая, в каком районе города град был больше.

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В Челябинской области выпал град размером с куриное яйцо pic.twitter.com/iByu08pY5U — Magulac Lebow (@ysetawoMag) 21 августа 2019 г.

«На людях — синяки, на машинах — вмятины. Некоторые льдинки были размером с кулак», «Челябинский град настолько суровый...» – рассказывают очевидцы, заверяя, что отродясь такого не видели.

«Машины покалечило. Вот беда. Их сотни. Смотрите крыши своих и не своих авто», – добавили горожане.

Некоторое время часть города провела без света, поскольку повредило линии электропередачи. О пострадавших ничего не сообщается.