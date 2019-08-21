На Дыбенко вспучило землю - так Невский район переживает повторные испытания теплосетей

Земля разверзлась напротив станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга. Фото опубликовано в соцсетях 21 августа.

На снимках видно, как из-за подземных вод вспучило землю на перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков, местами образовались разломы. В грязь упали припаркованные у забора велосипеды.

«В ходе подготовки к новому отопительному сезону обнаружен дефект в газоне на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко.

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Специалисты предприятия на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание ликвидировано, организуются ремонтные работы», – сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Отмечается, что температура воды не превышает 25 градусов. Испытания в Невском районе — повторные.