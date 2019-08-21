Антимонопольная служба отменила закупку «Петербургского метрополитена» на 182 млн рублей. Подземка снова не справилась с оформлением документации

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы аннулировало тендер ГУП «Петербургский метрополитен» на 182 млн рублей: госпредприятие в закупочной документации недостаточно конкретно описало требующиеся интерьеры вагонов. Об этом 21 августа сообщает УФАС.

«Заказчик [ГУП «Петербургский метрополитен»] предлагает потенциальному исполнителю поставить интерьеры вагонов метро, прилагая в документации только фотоматериалы, без каких-либо чертежей, необходимых к поставке изделий», – сообщили антимонопольщики.

Жалобу на тендер «Петербургского метрополитена» подала компания «Моспик». По её обращениям было аннулировано уже несколько закупок ГУПа на общую сумму чуть меньше 2 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том, что госпредприятие готово покупать запчасти и комплектующие по ценам в 25 раз выше тех, по которым приобретают аналогичные товары их коллеги из Москвы. Тендеры с такими ценами на протяжении многих лет выигрывали одни и те же компании.