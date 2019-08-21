Мозг жив, давление растет. Состояние 12-летней петербурженки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, улучшается

Начало улучшаться состояние девочки 12 лет из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна в турецком отеле и она захлебнулась.

Как подтвердила «Фонтанке» 21 августа мать девочки, температура, которая после операции держалась на уровне 38,5, спала, давление стало медленно, но расти. Ноги у дочери уже теплые. Врачи говорят, что мозг жив, повреждения небольшие.

Кроме того, в среду из консульства пришло официально уведомление, что они держат ситуацию на контроле, в больницу едет сотрудник генконсульства и медспециалист — представитель страховой. На 13 – 14 часов было назначено совещание по видеосвязи с участием российских и турецких врачей, на котором обсуждается возможность её транспортировки на родину.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска и Смольный также решили помочь юной петербурженке. Еще вчера её состояние оценивалось как критическое – у неё было очень низкое давление, фиксировались повреждения в голове и печени, сердце останавливалось пять раз.

Школьница захлебнулась 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме – рука застряла в трубе бассейна под водой. Сразу вытащить её не смогли — понадобилась помощь других туристов, чтобы выломать трубу.