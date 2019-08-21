Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +19
$ 66.26р
73.50р
16:32 21.08.2019
Расширенный поиск

Общество
21.08.2019 15:12
Печать

Мозг жив, давление растет. Состояние 12-летней петербурженки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, улучшается

Начало улучшаться состояние девочки 12 лет из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна в турецком отеле и она захлебнулась.

Как подтвердила «Фонтанке» 21 августа мать девочки, температура, которая после операции держалась на уровне 38,5, спала, давление стало медленно, но расти. Ноги у дочери уже теплые. Врачи говорят, что мозг жив, повреждения небольшие.

Кроме того, в среду из консульства пришло официально уведомление, что они держат ситуацию на контроле, в больницу едет сотрудник генконсульства и медспециалист — представитель страховой. На 13 – 14 часов было назначено совещание по видеосвязи с участием российских и турецких врачей, на котором обсуждается возможность её транспортировки на родину.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска и Смольный также решили помочь юной петербурженке. Еще вчера её состояние оценивалось как критическое – у неё было очень низкое давление, фиксировались повреждения в голове и печени, сердце останавливалось пять раз.

Школьница захлебнулась 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме – рука застряла в трубе бассейна под водой. Сразу вытащить её не смогли — понадобилась помощь других туристов, чтобы выломать трубу.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Ленстройтрест»
21.08.2019 14:43

Корпус 9 финского городка «Юттери» готовится ко вводу в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест» получила заключение о соответствии дома 9 квартала «Юттери» требованиям проектной документации и энергетической эффективности. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь текущего года.
Группа ЦДС
21.08.2019 14:20

До 31 августа Группа ЦДС дарит эксклюзивную отделку в ЦДС «Московский»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает уникальную акцию, в рамках которой покупатели любой квартиры жилом комплексе ЦДС «Московский» (корпус 3) получают в подарок расширенный пакет отделки LifeStyle. Акция продлится 11 дней – с 21 по 31 августа.
ГК «Эталон»
21.08.2019 11:59

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
ПАО «Группа ЛСР»
21.08.2019 11:19

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.
«Лидер Групп»
21.08.2019 10:28

ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.
Setl City
20.08.2019 18:07

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.08.2019 18:00

Когда все квартиры образцовые

Строительная компания «Терминал-Ресурс» даёт возможность убедиться в высоком качестве любой квартиры в построенном доме. Покупателям квартир в «Образцовых кварталах» демонстрируют реальную понравившуюся квартиру, а не шоу-рум.
ГК «Эталон»
20.08.2019 17:34

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПСК
20.08.2019 15:30

ПСК приступил к монолитным работам в ЖК Nobelius

ГК «ПСК» завершила нулевой цикл работ на строительной площадке ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района. Строители приступили к основному этапу работ согласно общему графику.
ПАО «Группа ЛСР»
20.08.2019 15:16

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Цивилизации»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
20.08.2019 15:11

«Алмаз – Антей» оснастил новейшим оборудованием аэропорт «Гагарин»

«Алмаз – Антей», совместно с предприятиями российской промышленности, выполнил работы по техническому оснащению нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полёты и обслуживание пассажиров.
Группа ЦДС
20.08.2019 12:56

Группа ЦДС запускает акцию «20 недель подарков!»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает розыгрыш подарков, в рамках которого покупатели квартир в жилых комплексах застройщика могут выиграть подарочные сертификаты в IKEA на сумму 20 тысяч рублей и суперприз в размере 200 тысяч рублей*.