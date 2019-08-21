«Россия» задолжала Пулково 123 млн. Аэропорт пугает приостановкой полетов

Петербургский аэропорт изменил условия договора обслуживания рейсов, после чего у базового перевозчика Пулково образовался внушительный долг. В «Россию» прислали письмо с предостережением о приостановке деятельности.

Об этом 21 августа «Фонтанке» сообщили в авиакомпании. Долг в 123 млн, по словам представителей «России», образовался из-за изменений условий обслуживания. С 1 августа Пулково у тех компаний, которые не увеличили минимум на 10% количество перевозимых пассажиров, требует оплату вперед.

Письмо должнику пришло 8 августа, в нем уточнялось, что в случае накапливания долгов полеты авиакомпании могут быть приостановлены. В «России» обеспокоены и готовы «предпринимать все доступные законом действия». Новые условия внимательно изучают юристы компании.

В Пулково «Фонтанке» сообщили, что приостановление обслуживания рейсов компаний-должников действительно возможно, но пока такое решение по «России» не принималось.

«Россия» – базовый перевозчик Пулково, на нее приходится почти 30% вылетающих из аэропорта рейсов. Является дочерней компанией «Аэрофлота».